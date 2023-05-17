В Чечне при поддержке Росагролизинга открыли крупнейший элеватор и МТК

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В городе Аргун Чеченской Республики прошло официальное открытие крупнейшего и первого с советских времен высокотехнологичного элеватора.

Создание крупнейшего и единственного в республике предприятия, оказывающего услуги по доработке и хранению зерна, реализовано при финансовой поддержке Росагролизинга. 1,4 млрд рублей — составили инвестиции компании. 50 тыс тонн зерна — мощность нового элеватора — первые партии зерна будут приняты уже в этом году. Это позволит обеспечить его хранение при растущем валовом сборе и уменьшить потерю качества урожая.

Силосы комплекса вмещают до 50 тысяч тонн кукурузы, пшеницы, овса и ячменя, также в его составе — удобный узел приёмки, эффективные зерноочистительные сепараторы и надежное транспортное оборудование с пропускной способностью до 175 т/ч — вся техника разработана и произведена Koblik Group.

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В Чеченской Республике также состоялось открытие парка сельскохозяйственной техники на базе ООО «МТК «Стандарт-С», который пополнили сразу 100 единиц новых зерноуборочных комбайнов КЗС-1218 производства АО «Брянсксельмаш». Поставка осуществлялась с использованием финансовых инструментов стратегического партнёра ОАО «Гомсельмаш» — компании АО «Росагролизинг».

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