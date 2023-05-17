В России завершены госиспытания самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва»
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В России завершены госиспытания самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва». Оружие подтвердило заявленные характеристики.
«Мальва» должна уже скоро поступать. Всё в порядке с «Мальвой», она уже всё подтвердила", — сказал гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.
Он охарактеризовал орудие как «лучшую машину».
Как уточняет ТАСС, «Мальва» — это 152-мм колёсное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси.
Машину разработали в ЦНИИ «Буревестник».
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