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В России завершены госиспытания самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва». Оружие подтвердило заявленные характеристики.

«Мальва» должна уже скоро поступать. Всё в порядке с «Мальвой», она уже всё подтвердила", — сказал гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

Он охарактеризовал орудие как «лучшую машину».

Как уточняет ТАСС, «Мальва» — это 152-мм колёсное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси.

Машину разработали в ЦНИИ «Буревестник».