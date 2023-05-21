Агрофирма «Байрамгул» в Башкирии модернизировала молочное производство
«Агрофирма Байрамгул» реализует на территории Учалинского района Республики Башкортостан инвестиционный проект по модернизации животноводческого комплекса.
Работы проводились с 2020 года. В настоящее время компания завершила по инвестиционному проекту строительство новых и модернизацию существующих молочно-товарных ферм в с. Уразово и с. Уральск Учалинского района, приобрела специализированную технику и оборудование, в том числе для полевых работ, племенной скот.
Сегодня компания инвестировала в проект 331,7 млн рублей.
Производство молока в хозяйстве в I квартале 2023 года превысило 5 тысяч тонн. В результате реализации проекта компания рассчитывает увеличить производство молока до 17 тыс. тонн в год за счет роста фуражного поголовья до 2 тыс. голов.
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