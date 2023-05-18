В Самаре открыли производство вентиляционного оборудования

Новосибирская компания «Лиссиб», работающая под брендом «Неватом», запустила в Самаре производство вентиляционного оборудования и комплектующих. Другие площадки компании по выпуск таких изделий расположены в Новосибирске и Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Фото: ФРП © mashnews.ru

Отмечается, что инвестиции в открытие новой производственной площадки составили около 240 млн рублей. Из них 186 млн рублей под 1% годовых предоставил ФРП в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия». Средства вложили в покупку современного оборудования.

«Мы смогли оперативно <…> и буквально за несколько месяцев с нуля организовать новое производство», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора ООО «Лиссиб» Вадима Гулькина.

На площадке в Самаре будут выпускать круглые и прямоугольные воздуховоды, фасонные элементы и детали систем вентиляции. Подчёркивается, что для изготовления продукции используется только отечественное сырьё, а производство на 100% локализовано.

«До 2022 года вентиляционные изделия по технологии интегрированного фланца на российском рынке, помимо „Лиссиб“, представляла только одна зарубежная компания. В прошлом году иностранный производитель ушёл с российского рынка», — говорится в сообщении.

Теперь российская компания намерена покрыть 40% потребностей рынка. После выхода на полную мощность самарский завод будет производить до 510 тыс. кв. м воздуховодов и фасонных элементов в год.