Тамбовские школы и больницы получили новый автотранспорт

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Вручены руководителям школ и больниц муниципалитетов ключи от новых автобусов, карет скорой помощи и мобильных медицинских комплексов.

В 2022 году на эти цели из федерального бюджета Тамбовской области выделили 193,1 млн рублей. За счет этих средств в нынешнем году поставлено 46 современных автомобилей, 20 из которых — новые школьные автобусы, 17 — машины скорой медицинской помощи, 9 — передвижные медицинские комплексы.

В Тамбовской области более 9 тысяч детей доставляют в школы более 400 автобусов по 507 маршрутам общей протяженностью более 6,3 тысячи километров. Они перевозят детей не только по дорогам области, но и по регионам Центрального федерального округа.

Восемь полученных передвижных фельдшерско-акушерских пунктов оснащены всем необходимым оборудованием для обследования и оказания медицинской помощи, включая дефибриллятор, кардиограф, кислородную поддержку, мини-лабораторию для проведения экстренных анализов.

Медицинский комплекс «Выездной медосмотр» дополнительно оснащен цифровым флюорографом. Комплексы задействуют для профилактики заболеваний, проведения диагностики и лечения жителям сельских населенных пунктов.

Новые автомобили скорой медицинской помощи также оснащены в соответствии с современными стандартами и имеют необходимое оборудование для оказания экстренной и неотложной помощи.

Отметим, что в 2022 году Тамбовская область получила 62 автомобиля, в том числе 55 новых школьных автобусов и 7 автомобилей скорой помощи.