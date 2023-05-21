В Удмуртии запущено производство новых изделий из поликарбоната

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Компания «Соларжи18» (Удмуртия) запустила новое производство прозрачных защитных решеток для окон. В мае компания при содействии Регионального центра инжиниринга Корпорации развития Удмуртии открыла новое направление, для которого Центр софинансировал 80% затрат на разработку конструкторской документации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Документация помогла запустить производство прозрачных решеток типа Lamella, которые устанавливаются на окнах, на балконах и лоджиях, чтобы обеспечить безопасность детей и домашних животных, которые могут оказаться около открытого окна.

Кроме того, прозрачные защитные решетки могут служить защитой от взлома. Изделия выполнены из прозрачного высокопрочного поликарбоната, который не подвержен коррозии, жаропрочен, не изменяет структуры под воздействием солнечного света и морозов.

«В России подобные производства уже существуют, но их недостаточно. В основном импорт таких решеток идёт из Китая, Казахстана и других стран, но их технологические решения дороже ижевских более чем на 50%.

«Соларжи 18» занимается разработкой и производством световодов — систем естественного освещения, позволяющих провести солнечный свет в помещения без окон.