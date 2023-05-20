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Как делают сиденья для «КамАЗа»

Экскурсия на завод «ТИС Елабуга». Российское производство.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Le2L6JtXXRM
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Le2L6JtXXRM

машиностроение, Татарстан, импортозамещение
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    21.05.2304:42:19

    Люди болеют душой за класс и качество своей продукции.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~04:47 21.05.23
    #1262646
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