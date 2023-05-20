Как делают сиденья для «КамАЗа»
Экскурсия на завод «ТИС Елабуга». Российское производство.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Le2L6JtXXRM
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21.05.2304:42:19