КАМАЗ представил новую модель городского автобуса на фестивале современного транспорта в Петербурге
ПАО «КАМАЗ» в рамках IV Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest представил новую модель — городской автобус особо большого класса КАМАЗ-6299-40-5Т на компримированном природном газе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Фото: ПАО "КАМАЗ" © mashnews.ru
Отмечается, что автобус оснащён газовым двигателем мощностью 320 л.с. и автоматической коробкой переключения передач.
«Модель разработана с учётом современных требований к комфорту и безопасности пассажиров и соответствует требованиям доступной среды», — говорится в сообщении.
Общая пассажировместимость — 155 человек. Мест для сидения — 44. Кроме того, КАМАЗ-6299-40-5Т способен «приседать» к остановочной платформе, что облегчает посадку пассажиров. Плавность хода транспортного средства достигается за счёт независимой передней подвески.
«Автобусы особо большой вместимости особенно актуальны для Санкт-Петербурга», — считают в компании.
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