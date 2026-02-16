В феврале 2026 года начато производство и продажи нового российского полноприводного топливозаправщика на шасси КАМАЗ-65959 с 483-сильным отечественным двигателем. Машина поставляется заказчикам в двух версиях АТЗ-11 и АТЗ-17 (цифра обозначает объем цистерны в кубических метрах).

АТЗ-11 и АТЗ-17 разработаны предприятием НПО «Трансмастер» (Миасс, Челябинская область). Использовано шасси современного серийного КАМАЗа семейства К5 с колесной формулой 6×6 и российским двигателем КАМАЗ Р6 мощностью 483 л.с. с 16-ступенчатой механической коробкой передач. Для удобства работы на пересечённой местности используются штатные вездеходные шины типа 16.00R20, а комфортабельная кабина установлена на 4-точечной пружинной подвеске. Также в конструкции кабины есть усиленный каркас.

Прочность топливных цистерн также повышена с учетом условий эксплуатации. Ёмкости цистерн «чемоданного» сечения изготовлены из качественной углеродистой стали 09Г2С. Для повышения долговечности применено усиление: толщина обечайки составляет 4 мм, а в районах бронелистов и опор она достигает 8 мм и 12 мм, соответственно. Для безопасной транспортировки топлива в сложных дорожных условиях внутри ёмкостей установлена система поперечных и продольных волнорезов, которая стабилизирует массу груза и препятствует раскачке автомобиля при движении по бездорожью. Цистерна делится на два равных отсека, каждый из которых оснащён алюминиевым люком обслуживания и донными клапанами с пневмоуправлением из узла выдачи топлива. Имеется оцинкованная металлическая противоскользящая площадка обслуживания ёмкости со складывающимися поручнями, а также лестница с противоскользящими ступенями и с автоматическим механизмом подъёма.

На фото: Новый российский топливозаправщик АТЦ-11/АТЦ-17 на шасси КАМАЗ-65959 с колесной формулой 6×6. Источник фото: КАМАЗ.