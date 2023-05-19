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Новые заводы и цеха

«Амкодор» и «Трансмашхолдинг» вложили 200 млн рублей в возобновление производства на территории ЛТЗ

Белорусская группа «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» сделали первые инвестиции в проект по созданию кластера машиностроения общей стоимостью 40 млрд руб. на депрессивной площадке Липецкого тракторного завода (ЛТЗ).

Фото: Олег Харсеев, КоммерсантъФото: Олег Харсеев, Коммерсантъ © www.kommersant.ru

«Проект на территории ЛТЗ — очень непростая задача. На сегодняшний день идет планирование и проектирование, инвесторы определяют номенклатуру производства, что и сколько будут выпускать», — отметил гебернатор.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области согласована с профильными ведомствами возможность расширения особой экономической зоны для включения в нее земельных участков на территории бывшего ЛТЗ.

Одновременно с проектированием предприятия и расширением ОЭЗ власти Липецкой области, «Амкодор» и «Трансмашхолдинг» определяют параметры финансирования возобновления производства на полузаброшенной с 90-х годов площадке Липецкого тракторного завода. По данным «Ъ-Черноземье», стороны надеются привлечь основную часть от необходимых 40 млрд руб. в ВЭБе. Банк пока этого не подтверждает. Еще 500 млн руб. в предприятие с иностранным участием вложат налогоплательщики — власти готовы занять сумму на десять лет под минимальный процент из областного фонда развития промышленности.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5988610

новое производство, машиностроение, Липецк
  • Нет аватара termometrix
    19.05.2312:51:43

    Институты развития вроде ВЭБа должны профинансировать реконструкцию и восстановление производства промзоны бывшего тракторного завода в Липецке в виде машиностроительного территориально-промышленного комплекса.

    Отредактировано: termometrix~12:53 19.05.23
    #1262576
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