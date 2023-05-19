В Московской области открыт завод скважинного оборудования

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19 мая в индустриальном парке «М-8» вблизи с. Сватково городского округа Сергиев Посад открылся новый завод.

На новом предприятии «Меттойл» (Группа «ТСС») намерены заняться выпуском внутрискважинного оборудования, которое является критически важным для нефтегазодобычи — одной из опорных отраслей российской экономики. Ключевыми заказчиками этой продукции выступают компании — «Роснефть», «Газпром нефть», «Новатэк», «ННК», «Газпром».

Инвестиции в новый завод составили более 1 млрд рублей. На предприятии создано свыше 160 рабочих мест.

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«За счёт того, что регион принял решение о строительстве дороги, которой здесь не было, реконструкции водозаборного узла, практически бесплатно предоставил земельный участок, мы в кратчайшие сроки, в течение 15 месяцев, возвели этот завод. Это стало также возможным благодаря получению без проволочек всех разрешений, которые необходимы для строительства. Также не могу не поблагодарить Фонд развития промышленности, который предоставил нам льготное финансирование на покупку современных станков», — отметил председатель совета директоров ООО «ТСС» Величко.

«Меттойл», также планирует реализовать проект «Увеличение станочного парка». Производство начнётся в конце следующего года. Инвестиции составят более 320 млн рублей. Это направление трудоустроит ещё примерно 20 человек.

«Меттойл» входит в состав Группы компаний ТСС, оказывающей полный цикл услуг по разработке, проектированию, производству, доставке и инженерно-технологическому сопровождению спусков скважинного оборудования «ТСС Групп» работает более чем с 40 крупными предприятиями в 11 регионах РФ, а также в Белоруссии и Узбекистане. Основной вид продукции — системы заканчивания для строительства и реконструкции нефтяных и газовых скважин (заканчивание — технологический процесс, при котором законченная бурением скважина готовится к эксплуатации).