Самое дорогое швейное производство
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MS7oAtYgUoo
Идея построить швейный цех возникла у Сергея Шарапова в апреле 2021 года. Производство запущено в октябре того же года. В ноябре выпустили 3 500 изделий, в октябре 2022 года — 20 000.
Это далеко не только ручное производство: ультразвуковая сварка, автоматический раскройный комплекс, термопрессы, лазерный раскройный комплекс и многое другое.
Добро пожаловать в Нижний Новгород на русское швейное производство.
Приятного просмотра, друзья!
Кому лень смотреть — большая статья на: https://digital...uro-pro-fabric/
Тоже интересно.
- В Нижнем Новгороде открыт завод «Современные трубопроводные системы»
- В Нижегородской области введена в эксплуатацию линия по глубокой заморозке овощей и ягод
- Производство полиуретановых материалов открыли на территории ОЭЗ «Кулибин»
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
21.05.2322:12:33