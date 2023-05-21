Самое дорогое швейное производство

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Идея построить швейный цех возникла у Сергея Шарапова в апреле 2021 года. Производство запущено в октябре того же года. В ноябре выпустили 3 500 изделий, в октябре 2022 года — 20 000.

Это далеко не только ручное производство: ультразвуковая сварка, автоматический раскройный комплекс, термопрессы, лазерный раскройный комплекс и многое другое.

Добро пожаловать в Нижний Новгород на русское швейное производство.

Приятного просмотра, друзья!

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