Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Самое дорогое швейное производство

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MS7oAtYgUoo

Идея построить швейный цех возникла у Сергея Шарапова в апреле 2021 года. Производство запущено в октябре того же года. В ноябре выпустили 3 500 изделий, в октябре 2022 года — 20 000.

Это далеко не только ручное производство: ультразвуковая сварка, автоматический раскройный комплекс, термопрессы, лазерный раскройный комплекс и многое другое.

Добро пожаловать в Нижний Новгород на русское швейное производство.

Приятного просмотра, друзья!

Кому лень смотреть — большая статья на: https://digital...uro-pro-fabric/

Тоже интересно.
Источник: https://mixrolik.ru/video/MS7oAtYgU...vo-sergey-sharapov-bolyshoy-vipusk/

швейная промышленность, Нижегородская область, малый и средний бизнес
  • Нет аватара Exegen
    21.05.2322:12:33

    Хорошая футболка и кофты были у директора)

    Работы ещё очень много, многое ещё далеко не своё, но учатся, копируют и делают лучше.

    Печалит только пренебрежение электробезопасностью, в швейном цеху электрические удлинители колхозно висят на растяжках проводов, это неправильно, повально везде такое, тоже нужно искоренять просто.

    Отредактировано: Exegen~22:12 21.05.23
    #1262678
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,