«Восточный выезд»: по дороге из Уфы на трассу «Урал» проехали первые машины

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По «Восточному выезду» в Уфе проехали первые автомобили. Уникальный объект включает в себя туннель длиной более километра и максимальной глубиной 60 метров, а также мост с эстакадой. Проект готов уже на 70 процентов. Новый скоростной путь свяжет столицу Башкирии с федеральной трассой М5 «Урал».

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