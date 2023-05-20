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Дорожное строительство

«Восточный выезд»: по дороге из Уфы на трассу «Урал» проехали первые машины

UfaUfa © smotrim.ru

По «Восточному выезду» в Уфе проехали первые автомобили. Уникальный объект включает в себя туннель длиной более километра и максимальной глубиной 60 метров, а также мост с эстакадой. Проект готов уже на 70 процентов. Новый скоростной путь свяжет столицу Башкирии с федеральной трассой М5 «Урал».

https://smotrim...u/video/2617993

Источник: https://smotrim.ru/video/2617993

трасса М-5, Уфа, "Восточный выезд"
  • Нет аватара termometrix
    20.05.2317:35:41

    Радует тот факт,что автодорожная инфраструктура стремительно развивается в России,качество и сложность объектов заметно повысились,но не надо расслабляться и сбавлять темп,впереди еще много работы.

    Отредактировано: termometrix~17:36 20.05.23
    #1262635
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      20.05.2318:41:23

      Мне особенно впечатлил этот тоннель длиной более одноо километра.

      #1262637
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