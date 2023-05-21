В астраханской ОЭЗ «Лотос» началось строительство инфраструктуры новой портовой зоны

ООО «Нагваль стройтех» создаст в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос» в Астраханской области инфраструктуру для размещения грузовых терминалов мощностью около 3 млн тонн грузов в год.

ОЭЗ "ЛОТОС" © www.sezlotos.ru

«Мы приступаем к главному этапу обустройства территории 8 и 9 причалов порта Оля — строительству инфраструктуры на площади около 16 га. Прошли все необходимые конкурсные процедуры, заключен контракт с подрядчиком», — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ „Лотос“, выступая на межотраслевой кооперации „Логистика-производство-торговля“ как инструмент расширения внешнеторговых связей» на KazanForum.

В рамках контракта, заключённого с ООО «Нагваль Стройтех», будут построены открытые площадки для перевалки контейнеров и генеральных грузов, закрытый склад для комплектования контейнеров сборными грузами, административное здание управления портов, подкрановые пути, подъездная автомобильная дорога, а также необходимые для функционирования порта сети электро-, газо- и водоснабжения. Плановый запуск объектов в эксплуатацию — 2024 год. Стоимостью более 1,9 млрд рублей, деньги на их строительство выделены из федерального бюджета.