Столичная группа компаний BFS наладила серийный выпуск российских банкоматов в индустриальном парке «Руднёво».

сайт мэра Москвы © www.sobyanin.ru

Санкционная война показала, что даже эту, сугубо гражданскую продукцию, лучше делать самим в России. Недавно в индустриальном парке «Руднёво» мы наладили серийный выпуск российских банкоматов. Производитель — московская группа компаний BFS.

сайт мэра Москвы © www.sobyanin.ru

Производственная мощность предприятия составляет до 15 тыс. банкоматов в год и может быть увеличена в два раза. Это практически полностью покрывает потребности российского рынка. Компания уже получила предзаказы на 7 тыс. банкоматов.

Одним из преимуществ продукции BFS является независимость от иностранных компаний в части технического обслуживания и программного обеспечения.

Мозги банкомата — процессоры «Эльбрус» от российской компании АО «МЦСТ». BFS совместно с МЦСТ разработала системный блок, включающий все необходимые интерфейсы.

сайт мэра Москвы © www.sobyanin.ru

Из более 800 компонентов банкомата — 80% российского производства, и постепенно эта доля будет расти.

сайт мэра Москвы © www.sobyanin.ru

Функционал устройств позволяет осуществлять все привычные операции. Банкоматы могут бесконтактно считывать банковские или транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды. Наличие биометрической камеры позволит выполнять ряд операций без использования карт. Благодаря сенсорному экрану и мультимедийной системе пользоваться банкоматом очень удобно. Банкоматы оснащены улучшенной системой защиты от мошенников и вандалов.