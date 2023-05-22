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Производство

В индустриальном парке «Руднёво» запустили серийное производство отечественных банкоматов

Столичная группа компаний BFS наладила серийный выпуск российских банкоматов в индустриальном парке «Руднёво».

сайт мэра Москвысайт мэра Москвы © www.sobyanin.ru

Санкционная война показала, что даже эту, сугубо гражданскую продукцию, лучше делать самим в России. Недавно в индустриальном парке «Руднёво» мы наладили серийный выпуск российских банкоматов. Производитель — московская группа компаний BFS.

сайт мэра Москвысайт мэра Москвы © www.sobyanin.ru

Производственная мощность предприятия составляет до 15 тыс. банкоматов в год и может быть увеличена в два раза. Это практически полностью покрывает потребности российского рынка. Компания уже получила предзаказы на 7 тыс. банкоматов.

Одним из преимуществ продукции BFS является независимость от иностранных компаний в части технического обслуживания и программного обеспечения.

Мозги банкомата — процессоры «Эльбрус» от российской компании АО «МЦСТ». BFS совместно с МЦСТ разработала системный блок, включающий все необходимые интерфейсы.

сайт мэра Москвысайт мэра Москвы © www.sobyanin.ru

Из более 800 компонентов банкомата — 80% российского производства, и постепенно эта доля будет расти.

сайт мэра Москвысайт мэра Москвы © www.sobyanin.ru

Функционал устройств позволяет осуществлять все привычные операции. Банкоматы могут бесконтактно считывать банковские или транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды. Наличие биометрической камеры позволит выполнять ряд операций без использования карт. Благодаря сенсорному экрану и мультимедийной системе пользоваться банкоматом очень удобно. Банкоматы оснащены улучшенной системой защиты от мошенников и вандалов.
Источник: https://www.sobyanin.ru/proizvedeno-v-moskve-bankomaty

импортозамещение, производство, банкоматы, Москва
  • Nelton Nelton
    22.05.2311:19:41

    Хм, ну судя по всему, производство и поставки Эльбрусов все же смогли наладить.

    Интересно где, Зеленоград, или китайская SMIC, которая и так под санкциями, но обладает технологиями до 14 нм, а то и 7 нм.

    #1262696
    • Jorjio774 Jorjio774
      22.05.2311:27:20

      По Эльбрусам была у нас линия 90 нм, насколько я помню. Больше и не надо для такого типа электроники. Но, может быть, складской запас, может быть какими-то обходными путями.

      Отредактировано: Jorjio774~11:29 22.05.23
      #1262698
  • Нет аватара donbass_phoenix
    22.05.2315:20:31

    Как долго я этого ждал!

    Наши терминалы — ура!

    Интересно, купюроприёмники тут же делают?

    и какой у них модельный ряд этих купюроприёмников

    и кто делает сенсорные экраны?

    #1262717
    • Jorjio774 Jorjio774
      22.05.2316:03:07

      Что касается комплектующих, сейчас мы по большей части рассчитываем на российские и китайские комплектующие GRG Banking. И в этом есть большой плюс, ведь за предыдущие шесть лет мы проделали огромную работу в части поддержки и реализации сервисного обслуживания решений GRG на всей территории России. Таким образом, наши российские банкоматы будут с самого начала обеспечены квалифицированной сервисной поддержкой по всей стране — руководитель и совладелец BFS.

      #1262719
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