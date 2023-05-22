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Судостроение и судоходство

«Судоверфь Парящие машины» сдала 2 СВП проекта «Нептун 23»

«Судоверфь Парящие машины» (Ленинградская область) сдала два речных пассажирских судна на воздушной подушке проекта «Нептун 23».

 © hovercraft.ru

 © hovercraft.ru

Суда получили строительные номера № 41 и № 42.

Суда на воздушной подушке построены под наблюдением Российского классификационного общества (РКО). Судам присвоен класс Р*1.2/1.2СВПа.

СВП отправятся на озеро Селигер. Производство «Судоверфь Парящие машины» (ПАРМА).
Источник: https://hovercraft.ru/news/sudoverf-paryashhie-mashiny-2-4/

Судоверфь Парящие машины, Ленинградская область, Нептун 23
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