«Судоверфь Парящие машины» сдала 2 СВП проекта «Нептун 23»
«Судоверфь Парящие машины» (Ленинградская область) сдала два речных пассажирских судна на воздушной подушке проекта «Нептун 23».
Суда получили строительные номера № 41 и № 42.
Суда на воздушной подушке построены под наблюдением Российского классификационного общества (РКО). Судам присвоен класс Р*1.2/1.2СВПа.
СВП отправятся на озеро Селигер. Производство «Судоверфь Парящие машины» (ПАРМА).
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22.05.2314:16:55