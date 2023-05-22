КамАЗ представил первый грузовик категории «В»

На заводе «Тракс Восток Рус» стартовало производство модели «Компас 5» полной массой 3,5 тонны.

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КамАЗ начал выпуск 3,5-тонного грузовика «Компас 5». Для управления такой машиной достаточно водительского удостоверения категории B, поэтому модель заинтересует не только транспортные компании, но и частных предпринимателей. Новинке полагается безальтернативный 2,2-литровый дизель КамАЗ-580 мощностью 122 л.с., с которым стыкуется 5-ступенчатая механическая коробка передач.

В стандартную комплектацию бескапотного малотоннажника входят круиз-контроль, моторный тормоз, а также подогреваемый фильтр грубой очистки топлива. Продолжают список система стабилизации, кондиционер, магнитола и электрические стеклоподъёмники. Цена новинки пока неизвестна.

Основным конкурентом выступит газовская «Газель». Кстати, с недавнего времени «Газель Next», оснащается новым мотором, так как Горьковский автозавод отказался от 2,8-литрового дизеля Cummins, сделав ставку на собственный агрегат G21B (он изначально разработан компанией Foton, но сейчас идёт процесс локализации).

Новый мотор существенно обходит предшественника по величине максимального крутящего момента.

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