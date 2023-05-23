Запущено движение по новому путепроводу на обходе Тимашевска в Краснодарском крае

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Каждый, кто своим ходом ездил в Крым, вспоминает Тимашевск со сложными чувствами — от горечи до ненависти. Но кажется что-то сдвинулось в этом мире.

Дорожники Кубани сдали очередной объект на Дальнем подходе к Крымскому мосту. Запущено движение по новому путепроводу по строящемуся Северному обходу Тимашевска.

Этот проект — в числе самых сложных объектов в Краснодарском крае. Строительство 15-километрового участка обхода Тимашевска планировалось 10 лет, но было начато только в октябре 2020 года. Новая четырехполосная автомобильная дорога включает в себя восемь съездов, путепровод и мост через реку Кирпили.

«Это часть основного хода дороги. Открытие движения на этом участке трассы позволит туристам, которые едут к Черноморскому побережью, выбрать маршрут в объезд Тимашевска», — рассказал президент Союза дорожников Кубани Александр Карпенко.

Дорога позволит перенаправить транспортный поток, направляющийся к Черноморскому побережью, в объезд Тимашевска, разгрузить железнодорожные переезды и решить проблему с заторами на автодорогах. Завершить объект полностью планируют в 2025 году.

Стоимость объекта — более 4 млрд рублей. Финансирование идёт из краевого бюджета.

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Схема движения — https://dzen.ru...xmvRku-IQgy861N

Фото — https://www.kub...7505.5/4766071/