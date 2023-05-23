В Москве запустили производство досмотровых установок с ИИ

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Столичная компания «Диагностика-М» — резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — начала производить пилотную версию досмотровой установки с искусственным интеллектом (ИИ). Новый интроскоп — собственная разработка предприятия. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

Новый интроскоп — рентгенотелевизионная установка для сканирования грузов и багажа на наличие опасных и запрещённых предметов. Интроскопы конвейерного типа серии «ТС-СКАН» оснащены искусственным интеллектом. ИИ способен находить запрещённые предметы как целиком, так и их отдельные фрагменты.

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«Производитель более трёх лет работал над проектом интеграции искусственного интеллекта в досмотровые сканеры с использованием собственных разработок и материальных ресурсов. Только в 2022 году компания инвестировала в своё производство свыше 105 миллионов рублей», — приводятся в сообщении слова директора ОЭЗ Геннадия Дёгтева.

По данным главы департамента Владислава Овчинского, уровень локализации установки достигает 100%. Изделия уже успешно прошли испытания.

Компания также разработала систему охраны территорий Radar-IQ, которая обнаруживает угрозы с помощью ИИ.

«Умные интроскопы уже протестировали на ряде объектов, в том числе в храме Христа Спасителя. Устройства подтвердили заявленные характеристики. Сейчас оборудование охраняет вход на территорию Московского Кремля, аэропорт в Липецке и ряд других стратегически важных объектов России», — говорится в сообщении.

«Технология искусственного интеллекта разработана специалистами „Диагностики-М“ для интроскопов серии ТС-СКАН и совместима только с продукцией компании. Все вновь производимые предприятием досмотровые установки конвейерного типа имеют возможность использования данного решения. Новым продуктом уже заинтересовались многие заказчики, в том числе те, кто уже эксплуатирует установки ТС-СКАН, но желает обновить их программное обеспечение до „умной“ версии. При этом специалисты компании не останавливаются на достигнутом, а продолжают доработку системы ИИ, развивая и совершенствуя ее возможности», — пояснил генеральный директор предприятия Владимир Усачев.

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