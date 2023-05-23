«Ростсельмаш» завершил первый этап модернизации бывшего завода «ТагАЗ»

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«Ростсельмаш» провёл реконструкцию раскройно-заготовительного производства бывшего Таганрогского автомобильного завода (ТагАЗ).

Отмечается, что первый корпус таганрогского филиала дивизиона прицепной и навесной техники «Ростсельмаша», расположенный на территории бывшего завода «ТагАЗ», начал работу в мае этого года. В цехах наладят все заготовительные операции — от обработки листового металла до его раскроя и гибки.

К настоящему моменту введено десять единиц промышленного оборудования: станки лазерной резки, гибки, дробеструйной обработки, ленточно-пильный, токарные и гибочный. Ожидается, что на площадке будет выпускаться более 5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники в год.

Реконструкцию второго корпуса предполагается завершить к сентябрю. Вся территория ТагАЗа должна быть освоена к 2025 году.

«Ростсельмаш» начал строительство производственной площадки на территории бывшего ТагАЗа в мае 2022 года.

Новое производственное предприятие полного цикла в Таганроге — один из крупнейших инвестиционных проектов донского региона. При выходе на полную мощность на современном производстве будут трудоустроены 1,5 тыс. человек.

На базе нового завода АО «Клевер» будет выпускать кормоуборочную, почвообрабатывающую, зерноперерабатывающую технику, самоходные и прицепные опрыскиватели и адаптеры для комбайнов.

Группа «Ростсельмаш» объединяет одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

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