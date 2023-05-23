В Дагестане открыли завод по производству окон

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Второй комплекс компании «Фасадные системы» начал работу в Дагестане. Инвестиции в проект составили 150 млн рублей.

На заводе будут выпускать окна различного предназначения. При этом производство максимально автоматизировано. Отмечается, что, работая в полную мощность, предприятие готово закрыть потребности большей части республики. Ежегодно на заводе будут выпускать 25 тыс. окон.

По данным системы СПАРК, ООО «Фасадные системы» зарегистрировали в 2020 году в Махачкале. Основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. По итогам 2022 года доходы компании составили 230,5 млн рублей, выручка от продажи — 230,4 млн рублей, чистая прибыль 10,2 млн рублей.