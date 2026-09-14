В Дагестане началось строительство Северного обхода Махачкалы

В Республике Дагестан состоялась торжественная церемония начала строительства Северного обхода города Махачкалы в составе федеральной автомобильной дороги Р-215. Строительство дороги входит в перечень стратегических проектов, реализуемых по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В рамках церемонии был заложен памятный камень с капсулой времени, что символизирует начало нового этапа в развитии транспортной инфраструктуры Республики Дагестан. В капсуле времени заложено послание будущим поколениям — тем, кому предстоит продолжить дело сегодняшних дорожников.

Новый отрезок трассы пройдет северней Махачкалы: возьмет начало на 454-м километре автодороги Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» и минуя город выведет на 793-й километр автодороги Р-217 «Кавказ». На подготовительном этапе строительства будет проведено переустройство линий электропередач, сетей газоснабжения и водопроводов общей протяжённостью 20,5 км.

Участок дороги протяжённостью более 31 км будет соответствовать параметрам IБ технической категории, ширина каждой из четырёх полос составит 3,75 м. Обочины укрепят на ширину 3,75 м с каждой стороны проезжей части. На всем протяжении объекта построят линии электроосвещения, бетонное ограждение по оси проезжей части и металлическое барьерное ограждение — по краям.

На обходе Махачкалы предусмотрено строительство 5 транспортных развязок, 6 путепроводов в их составе, моста через «Канал Октябрьской революции». Также построят одну эстакаду и один железнодорожный путепровод. Предусмотрено строительство двух проездов для сельскохозяйственной техники и трех скотопрогонов. А для комфорта водителей построят 4 оборудованные площадки отдыха.

Обход Махачкалы позволит повысить безопасность дорожного движения, улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и снизить риск возникновения заторов на трассах. Сокращение времени в пути обеспечит стабильность грузовых и пассажирских перевозок, поспособствует развитию туризма и повышению инвестиционной привлекательности регионов.