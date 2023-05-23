ЦС «Звёздочка» начал заводские испытания винторулевой колонки ледового класса Ice3

Специалисты АО «Центр судоремонта «Звёздочка» проводят заводские стендовые испытания винторулевой колонки АТ32В1 мощностью 3 МВт, ледового класса Ice3. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

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Винто-рулевая колонка — перспективный продукт собственной разработки и изготовления ЦПС «Звездочки», начиная с проектирования и вплоть до серийного производства и сервисного обслуживания. ВРК производства ЦПС «Звёздочки» — пример успешного импортозамещения в судостроении. Значительная часть комплектующих колонки — отечественного производства.

ВРК-АТ32В1 могут быть оснащены корабли и суда различного класса и назначения для разных районов плавания. В сфере гражданского судостроения это пассажирские, грузовые и другие суда. Ледовый класс Ice3 означает эксплуатацию судна в неарктических, но замерзающих морях — судно может самостоятельно проходить в мелкобитом разреженном льду или следовать в канале за ледоколом при толщине льда до 0,7 м.

Главные конкурентные преимущества ВРК производства ЦПС «Звездочка» — адаптация к требованиям как заказчика, так и проектанта судна, а также обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания, поставки ЗИП. Технические параметры и показатели надежности эти ВРК не уступают, а по отдельным позициям превосходят зарубежные аналоги. ЦПС «Звёздочки» гарантирует обслуживание своих ВРК на протяжении всего их жизненного цикла. В отличие от других компаний ЦПС может создать ВРК требуемой заказчику мощности и характеристик вне установленной номенклатуры колонок.