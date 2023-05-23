Новости судостроения

1. Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) сдал два патрульных катера РПК-640.

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Разъездной патрульный катер предназначен для проведения инспекционных работ и патрулирования в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.

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2. В Москву из Перми доставили партию из пяти круглых плавучих причалов диаметром 10 и 16 метров. Они станут современными просторными остановками для пассажиров водного транспорта.

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Внутри плавучих причалов разместят медиаэкраны с расписанием электросудов в онлайн-режиме, мягкие диваны с панорамным видом на Москву и санузлы. Оптимальную температуру в любое время года будет поддерживать система климат-контроля. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться бесплатным вайфаем или зарядить гаджеты с помощью USB-слотов.

Новые причалы установят в местах остановок будущего первого регулярного речного маршрута Парк «Фили» — Киевский. Оценить необычный облик платформ горожане могут уже сейчас — одну из них уже оборудовали у действующего причала Киевский.

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