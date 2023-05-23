Акцент на российские компоненты. Компания UMG обновила линейку выпускаемой техники

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28 апреля 2023

Четыре машины с высокой долей импортозамещённых компонентов представил российский производитель дорожно-строительной техники — компания UMG — в рамках первого в 2023 году показа новинок

Это «первые ласточки» в обновлённых линейках российского бренда, над локализацией которых производитель интенсивно трудился в прошлом году.

Автогрейдеры. Новинки в среднем и тяжёлом классе

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Весной 2023 г. компания UMG обновила линейку автогрейдеров сразу в двух сегментах: среднем и тяжёлом. Конструкторы сделали упор на максимальное удобство управления и обслуживания техники. К примеру, обе машины получили новую капотную систему, облегчившую доступ к точкам обслуживания, новую кабину ROPS/FOPS и более вместительные топливные баки.

Первая из представленных новинок, автогрейдер ДЗ-250, — результат модернизации и локализации модели ДЗ-98, бестселлера марки UMG. Машина относится к тяжёлому классу. Отметим, что внешняя конструкция ROPS/FOPS здесь была полностью интегрирована в каркас самой кабины, что позволило, сохраняя высокий уровень защиты, улучшить обзор для оператора. Ёмкость топливного бака у данной модели увеличена до 500 литров, и теперь машина сможет без дозаправки отработать две смены подряд.

По сравнению с предшественником, грейдер ДЗ-250 может похвастаться расширенным перечнем дополнительного оборудования. Кроме этого, как отмечают в компании, в перспективе ДЗ-250 будет оснащаться системами автоматического нивелирования 2D и 3D. Грейдер ДЗ-250 с системой 3D как раз сейчас проходит опытную эксплуатацию в компании «Автобан» на строительстве скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

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Вторая новинка — модель среднего класса АГ-140 — сохранила функционал своего предшественника, автогрейдера ГС-14. Но в результате модернизации, как отмечает производитель, приобрела «новые потребительские качества и более широкие технологические возможности». В сравнении с предшествующей моделью новый грейдер «потяжелел» до 14,2 тонны, увеличилось и его тяговое усилие. Также машина получила новые органы управления рабочим оборудованием.

Главное преимущество представленных машин — то, что они являются полностью отечественными продуктами. Следующий этап, к которому производитель уже приступил, — создание более «продвинутых» моделей. В частности, грейдера с автоматической коробкой переключения передач.

«Импортонезависимый» экскаватор

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Новый гусеничный экскаватор Е225 также можно отнести к «импортонезависимой» технике.

— Машина практически полностью состоит из отечественных компонентов, — отмечают в компании UMG. — Исключением является разве что гидравлика. Но мы намерены освоить её производство совместно с зарубежными коллегами из дружественных стран.

Если говорить о конкретных цифрах, то экскаватор Е225 локализован на 85-90% и, как и грейдеры, «проходит» по Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» N44-ФЗ.

Новая машина — представитель самого массового сегмента экскаваторов. Её эксплуатационная масса — 23 тонны. Выпускается в двух версиях: габаритной и негабаритной. В качестве силовой установки используется отечественный двигатель ЯМЗ 530-й серии. В стандартной комплектации это 4-цилиндровый рядный мотор. Но по желанию заказчика экскаватор может быть оснащён 6-цилиндровым силовым агрегатом ярославского производства.

Кстати, первый образец нового экскаватора с 4-цилиндровым мотором увидел свет в январе нынешнего года и показал на испытаниях впечатляющий результат: в сложных условиях эксплуатации он сэкономил около 30% топлива по сравнению с аналогичными машинами с 6-цилиндровыми двигателями.

В ближайшей перспективе компания UMG обещает очередные новинки в сегменте гусеничных экскаваторов: 25-тонную (она сейчас на испытаниях) и 30-тонную машины. А в следующем году с конвейера сойдёт новая 40-тонная модель.

Погрузчик с высокой степенью локализации появится в мае

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В случае с ещё одной новинкой — фронтальным погрузчиком UMG WL50 грузоподъёмностью 5 тонн — производитель пока в начале пути локализации его производства. Но, по словам генерального директора компании UMG Игоря Кульгана, уже в мае степень импортозамещения компонентов достигнет уровня, достаточного для включения погрузчика в программы поддержки от Минпромторга России. Полностью российским, по прогнозам создателей, эту модель можно будет назвать через пять лет.

Погрузчики-«пятитонники» значительная часть российских потребителей использует в карьерах. На дороги общего пользования они не выезжают, а вот хорошая устойчивость такой машине не помешает. Именно потому новинку задумали негабаритной. Также конструкторы большое внимание уделили удобству оператора и его безопасности. Управление рабочим оборудованием осуществляется из кабины с помощью одного джойстика. Погрузчик имеет один из лучших в классе параметр по высоте разгрузки, который, при необходимости, можно ограничить с помощью датчика на стреле.

Но на этом компания UMG не останавливается. К середине года российский производитель дорожно-строительной техники планирует выпустить в продажу трёхтонную модель, а в конце 2023 — начале 2024-го рынку будет представлен шеститонный фронтальный погрузчик.

От альтернативы — к полному импортозамещению

В прошлом году, как и другим российским производителям, компании UMG пришлось искать альтернативных поставщиков комплектующих на конвейер. Компаниям из дружественных стран, и прежде всего из Китая, удалось заменить ушедших с российского рынка мировых гигантов. Но теперь задача — наладить производство полностью независимой от импорта техники. И в этом UMG рассчитывает на собственную инженерную школу.

Российский производитель обещает возродить линейку экскаваторов с использованием российских компонентов. О планах на гусеничные экскаваторы мы уже рассказали выше. Но есть новости и в сегменте колёсных машин. В августе компания UMG анонсирует выход нового колёсного экскаватора под рабочим названием Е170W. На очереди — и более тяжёлая 20-тонная модель. Обе машины будут локализованы примерно на 80%.

Импортозамещающие проекты реализуются UMG и в других сегментах. Но не всегда добиться высокой степени локализации можно сравнительно быстро и просто. Так, если в случае с фронтальным погрузчиком к полному импортозамещению комплектующих можно двигаться постепенно, то, например, экскаватор-погрузчик или телескопический погрузчик локализовать придётся сразу и полностью. Кстати, локализованные телескопические погрузчики, востребованные аграрной отраслью, компания UMG намерена поставить на рынок в начале 4 квартала нынешнего года.