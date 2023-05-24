В Подмосковье выдано разрешение на производство автомобильных суппортов

В деревне Губино Орехово-Зуевского городского округа построили производственный цех машиностроительного завода «Тонар», Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Министерство жилищной политики Московской области © mosreg.ru

«Производственный цех металлических деталей площадью 6110 кв. метров вошел в состав машиностроительного завода „Тонар“. Здание предназначено для изготовления комплектующих тормозной системы автотранспорта. В помещении установлено специализированное оборудование, которое позволит выпускать до 50 суппортов в день. Размер инвестиций составил 400 млн рублей. Реализация проекта принесла Орехово-Зуевскому городскому округу 100 рабочих мест», — говорится в сообщении.

Машиностроительный завод «Тонар» — единственный в России производитель технологических самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности. Уже более 30 лет на заводе изготавливается качественная и востребованная рынком техника. История завода началась с производства прицепов для легковых автомобилей.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра Содействия Строительству при Правительстве региона.