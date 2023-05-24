На СНСЗ спустили на воду пассажирский катамаран «Форт Петр Первый» проекта 04580

На Средне-Невском судостроительном заводе (г.Санкт-Петербург) состоялась церемония спуска на воду пассажирского катамарана «Форт Петр Первый» проекта 04580 «Котлин».

© paluba.media

Катамаран «Форт Петр Первый» — второе судно проекта 04580 «Котлин». Катамаран заложен 14 апреля 2022 года. Ожидается, что до 2025 года СНСЗ построит шесть таких катамаранов. Они будут перевозить пассажиров из центра Санкт-Петербурга в Кронштадт. Проект реализуется в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Заказчик — судоходная компания «Нева Тревел», владеющая крупнейшим в Санкт-Петербурге пассажирским флотом из 35 судов.

Строительство катамаранов ведется в рамках программы Государственной транспортной лизинговой компании с государственным софинансированием и привлечением внебюджетных источников. Программа направлена на обновление, развитие и импортозамещение отечественного пассажирского флота.