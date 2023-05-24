Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

Крупный вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области

 © lenobl.ru

24 мая в Волосовском районе Ленинградской области открылся Балтийский вагоноремонтный завод, который обеспечит работой 1,5 тысячи человек.

Завод станет одним из крупнейших вагоноремонтных предприятий в России, позволит осуществлять техническое и сервисное обслуживание порядка 30 тыс. железнодорожных вагонов и 36 тыс. колесных пар в год.

Общие инвестиции в строительство завода составили 2,5 млрд рублей.

 © lenobl.ru

В 2019 году на площадке Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение с компанией «Новотранс» по строительству нового промышленного предприятия. Спустя три года в Волосовском районе Ленобласти состоялся торжественный запуск Балтийского вагоноремонтного завода. Он будет осуществлять комплексное обслуживание грузовых вагонов в Северо-Западном федеральном округе.

 © 47channel.ru

 © lenobl.ru

 © lenobl.ru

 © lenobl.ru

 © 47channel.ru

 © lenobl.ru

 © lenobl.ru

 © 47channel.ru

 © lenobl.ru

https://lenobl....smi/news/61438/

https://tass.ru...nomika/17832563

https://47chann...osovskom-raione

Источник: https://ria.ru/20230524/zavod-1873905860.html

машиностроение, Ленинградская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,