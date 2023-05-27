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Новые заводы и цеха

В Санкт-Петербурге запущено производство металлоконструкций для фармацевтических производств

 © piter.tv

Фармацевтическая компания Solopharm открыла производство металлоконструкций для стерильных помещений на своём новом заводе Matrix Wall.

Промышленный объект начали возводить ещё в 2022 году. Всего удалось реализовать 4 производственных участка. За год на предприятии площадь которого составляет 1,8 тыс. кв.м., будут производить до 6 тыс. кв.м. чистых помещений.

В дальнейшем на предприятии также планируют запустить производство дверных и шлюзовых систем, лабораторного оборудования и мебели.

Ранее компания увеличила объёмы производства. В частности, был запущен новый завод по производству кардиопрепаратов: на нём будут выпускать 86 новых наименований лекарств.
Источник: https://piter.tv/event/Farmkompaniy...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

медицинское оборудование, Санкт-Петербург
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