В Санкт-Петербурге запущено производство металлоконструкций для фармацевтических производств

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Фармацевтическая компания Solopharm открыла производство металлоконструкций для стерильных помещений на своём новом заводе Matrix Wall.

Промышленный объект начали возводить ещё в 2022 году. Всего удалось реализовать 4 производственных участка. За год на предприятии площадь которого составляет 1,8 тыс. кв.м., будут производить до 6 тыс. кв.м. чистых помещений.

В дальнейшем на предприятии также планируют запустить производство дверных и шлюзовых систем, лабораторного оборудования и мебели.

Ранее компания увеличила объёмы производства. В частности, был запущен новый завод по производству кардиопрепаратов: на нём будут выпускать 86 новых наименований лекарств.