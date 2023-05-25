Соллерс начал выпускать LCV на площадке УАЗа

© sollers-auto.com

В рамках данной стратегии на промышленной площадке УАЗа будут создаваться новые мощности для выпуска рамных коммерческих автомобилей.

Первым проектом станет организация производства в Ульяновске компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Сборка этой модели уже стартовала в новом корпусе на промышленной площадке УАЗа в рамках отдельного юридического лица — ООО «СОЛЛЕРС Карго». В настоящее время на территории индустриального парка УАЗ также заканчиваются строительно-монтажные работы для запуска производства полного цикла, включающего сварку, окраску кабины и сборку Sollers Argo. Плановые мощности для производства данной модели рассчитаны на выпуск свыше 10 тысяч автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составят свыше 1 млрд рублей.

«Развитие промышленной площадки в Ульяновске остается одним из стратегических приоритетов группы СОЛЛЕРС и, принимая во внимание корневые компетенции УАЗа по производству рамных автомобилей, мы приняли решение создавать в индустриальном парке УАЗа новые мощности для производства коммерческих автомобилей с рамной конструкцией, при этом задействуя имеющуюся инфраструктуру Ульяновского автомобильного завода, — заявил Председатель Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» Адиль Ширинов. По словам Адиля Ширинова, запуск производства Sollers Argo в Ульяновске также позволит реализовать существующие синергии с УАЗом в части локализации ключевых узлов и агрегатов.

«Уверен, что реализуемая стратегия станет стимулом для роста объемов производства на индустриальной площадке УАЗа, создания новых рабочих мест и промышленного развития в Ульяновской области, тем более что вслед за запуском Sollers Argo мы активно прорабатываем новые проекты для размещения в индустриальном парке УАЗа», — отметил Адиль Ширинов.

Sollers Argo — компактный автомобиль для городских перевозок, созданный на базе мировых технологий и стандартов качества. Автомобиль имеет ряд модификаций под любые задачи по доставке грузов. Полная масса от 2,5 тонн, грузоподъёмность менее 1 тонны, а также экологичный двигатель, соответствующий классу Евро 5, дают ему право въезда в центр крупных городов. Отличная манёвренность и минимальный радиус разворота позволяют Argo доставлять товары в районы с самой плотной городской застройкой.

Автомобиль комплектуется экономичным и надёжным дизельным двигателем объёмом 2,0 л., мощностью 130 л.с при 3600 об/мин, крутящий момент составляет 285 Нм при 2200-2600 об/мин. Argo оснащён всеми необходимыми системами активной и пассивной безопасности, включая подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, ASR, ESP и др.