Алтайская компания «СиСорт» создала «электронного диктора» для озвучки сообщений на любом языке

Алтайская компания «СиСорт» — российский лидер по продажам собственных фотосепараторов — создала «электронного диктора», сервис воплотит любого персонажа, наделит его характером. Останется дать ему для озвучки текст на любом языке мира. Разработку провели в рамках развития цифровой экосистемы «СиСорт».

Компания «СиСорт» продолжает развитие полезных для аграриев цифровых сервисов, основанных на искусственном интеллекте. Уже работают: канал новостей для представителей АПК «Хлеборобот», поиск и адаптацию наиболее интересных сообщений для которого ведет ИИ, сервис создания аналитических отчётов о спросе, предложении, динамике цен на сельхозсырье в различных регионах России, бот Serp&Robot, который выдаёт аграрию все опубликованные в Сети объявления о реализации нужного ему сырья и публикует на множестве платформ его сообщения.

«Теперь мы создали „электронного диктора“ — сервис для озвучки рекламных или информационных сообщений, который позволяет привлечь к ним внимание. Наша „робобаба“ — десятки тысяч персонажей, голоса на любом языке мира, анимированные картинки. Хотим, чтобы в перспективе каждый желающий мог воспользоваться нашим сервисом», — рассказал основатель компании «СиСорт» Максим Савинков.

Сервис за сутки может автоматически создавать десятки тысяч персонажей, множество сообщений. Диктор «воплотится» на основе фото конкретного человека или по словесному описанию. «Электронным диктором» может стать не только женщина, но и мужчина, ребёнок или животное.

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«Изначально мы создавали диктора для нашего телеграм-канала „Хлеборобот“, чтобы он в анимированном варианте озвучивал итоги недели, самые интересные новости. Но получается так, что всем, что мы создаём, мы активно делимая. Поэтому готовы к сотрудничеству и в этом направлении, готовы поделиться нашим „электронный диктором“ со всеми заинтересованными», — отметил руководитель проекта компании «СиСорт» Константин Климчук.

«СиСорт» также делится технологией, по которой ведётся канал «Хлеборобот», таким образом компания продолжает дорабатывать и совершенствовать сервис. Программа собирает и адаптирует для публикации наиболее свежие и интересные новости для ещё десятка тематических телеграм-каналов, один из которых, например, посвящён пчеловодству. И диктор будет применен при наполнении этих каналов.

«Также мы используем сервис, чтобы удивить наших партнёров. Например, недавно создали ролик для нашего потенциального дилера в Китае. Персонаж с его лицом читал Байрона на китайском языке. Удивлению и восторгу нашего коллеги не было предела», — рассказал Климчук.

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (нории, конвейеры).