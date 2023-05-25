ГАКЗ представил автокран «Комсомолец» со стрелой 41 метр

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ГАКЗ представил автокран «Комсомолец» грузоподъемностью 35 тонн со стрелой 41 метр — обладателя самой длинной стрелы в своем классе. А применение технологии «трансформер» позволит автокрану поднимать груз на высоту 57 метров (19 этаж)!

Увеличенный опорный контур 5,55×6,4 метра дает существенное преимущество в плане грузовысотных характеристик, благодаря чему «Комсомолец» может работать на вылете до 38 метров.

5-ти секционная стрела с сечением «ОВАЛОИД» имеет два гидроцилиндра. Это позволяет использовать различные режимы телескопирования и очередность выдвижения секций.

Просторная, теплая и эргономичная кабина крановщика оснащена системой наклона до 20 градусов и панорамным передним стеклом, а отопитель и кондиционер гарантируют комфортную работу в любое время года.

Система управления автокрана осуществляется с помощью многоцелевых гидропропорциональных джойстиков, позволяющих более точно управлять движением груза на медленных скоростях.

«Комсомолец» разработан как для передвижения на строительных площадках, так и для работы в городских условиях с соблюдением существующих стандартов по габаритам и нагрузкам на оси, что позволяет ему передвигаться по дорогам без дополнительных разрешений.