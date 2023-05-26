Лакокрасочный завод в Ленобласти наладил производство защитного покрытия для труб
Лакокрасочный завод «Пигмент-Холдинг» в Янино наладил производство защитного покрытия для труб. Новая грунтовка производится из отечественных компонентов.
Отмечается, что первым заказчиком нового продукта стал Ижевский завод изоляции. Отечественное защитное покрытие нанесут на внутреннюю поверхность труб для нефтепроводов. Предприятие может выпускать порядка 300 тонн такой грунтовки в год.
«Областные предприятия не только довольно успешно справляются с вызовами времени и внешними ограничениями, но и находят новые направления для развития, занимают ниши иностранных производителей, ушедших с российского рынка. Химические производства демонстрируют как раз такой пример и являются драйверами нашей экономики», ― сообщает пресс-служба региона.
В перспективе завод «Пигмент-Холдинг» планирует осваивать выпуск новых продуктов. По итогам прошлого года предприятию удалось нарастить объём производства в два раза (до 3,9 тыс. тонн).
«Пигмент-Холдинг» занимается разработкой и производством лакокрасочных материалов. Промышленная площадка в Янино была запущена в 2022 году.
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