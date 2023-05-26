Лакокрасочный завод в Ленобласти наладил производство защитного покрытия для труб

Лакокрасочный завод «Пигмент-Холдинг» в Янино наладил производство защитного покрытия для труб. Новая грунтовка производится из отечественных компонентов.

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Отмечается, что первым заказчиком нового продукта стал Ижевский завод изоляции. Отечественное защитное покрытие нанесут на внутреннюю поверхность труб для нефтепроводов. Предприятие может выпускать порядка 300 тонн такой грунтовки в год.

«Областные предприятия не только довольно успешно справляются с вызовами времени и внешними ограничениями, но и находят новые направления для развития, занимают ниши иностранных производителей, ушедших с российского рынка. Химические производства демонстрируют как раз такой пример и являются драйверами нашей экономики», ― сообщает пресс-служба региона.

В перспективе завод «Пигмент-Холдинг» планирует осваивать выпуск новых продуктов. По итогам прошлого года предприятию удалось нарастить объём производства в два раза (до 3,9 тыс. тонн).

«Пигмент-Холдинг» занимается разработкой и производством лакокрасочных материалов. Промышленная площадка в Янино была запущена в 2022 году.