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Транспорт и логистика

В Петербурге досрочно открыли два новых путепровода к «Лахта Центру»

 © www.dp.ru

На северо-западе Петербурга торжественно открыли новые виадуки, соединяющие «Лахта Центр» с улично-дорожной сетью города.

Компания АО «АБЗ-Дорстрой» возводила двухполосные эстакадные съезды у «Лахта Центра» с мая 2020 года в рамках второго этапа реконструкции Приморского шоссе. Деньги на объект стоимостью 4,6 млрд выделялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»: объём федерального софинансирования составил 2,4 млрд рублей. На Южном съезде подрядчик оборудовал широкий тротуар и велодорожку.

«Также в этом году планируется достроить участок Шуваловского проспекта от Планерной до Камышовой улицы, предстоит пробивка Шуваловского проспекта от Комендантского проспекта до Парашютной улицы», — напомнили в городской администрации.
Источник: https://www.dp.ru/a/2023/05/26/v-peterburge-dosrochno-otk

инфраструктура, транспорт, виадук, Санкт-Петербург
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