В Петербурге досрочно открыли два новых путепровода к «Лахта Центру»

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На северо-западе Петербурга торжественно открыли новые виадуки, соединяющие «Лахта Центр» с улично-дорожной сетью города.

Компания АО «АБЗ-Дорстрой» возводила двухполосные эстакадные съезды у «Лахта Центра» с мая 2020 года в рамках второго этапа реконструкции Приморского шоссе. Деньги на объект стоимостью 4,6 млрд выделялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»: объём федерального софинансирования составил 2,4 млрд рублей. На Южном съезде подрядчик оборудовал широкий тротуар и велодорожку.

«Также в этом году планируется достроить участок Шуваловского проспекта от Планерной до Камышовой улицы, предстоит пробивка Шуваловского проспекта от Комендантского проспекта до Парашютной улицы», — напомнили в городской администрации.