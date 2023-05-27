Первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» выведен на орбиту

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Сегодня радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 1, запущенный с космодрома Восточный в 00:14:51 по московскому времени ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», доставлен на заданную орбиту.

Средства выведения отработали в штатном режиме.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» — Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входят в Роскосмос), космический аппарат — Военно-промышленной корпорацией «Научно-производственное объединение машиностроения».

Космический аппарат «Кондор-ФКА» предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях. Запуск второго спутника намечается в 2024 году, еще двух — к 2029—2030 годам.