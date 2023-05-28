Ход строительства новых общественных объектов в Крыму
Строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический"
Музеи Крыма, Христианства, Античности, Византии (более 44 000 м² музейных пространств), амфитеатр на 1 000 зрителей, два молодежных центра, контрольно-пропускные пункты, инженерные сети и очистные сооружения. Все это — сегодняшний фронт работ военных строителей.
Ежедневно на площадке трудятся 1950 человек и 90 единиц техники.
В высокой степени готовности находится музей Крыма (12 000 м²). Сейчас военстроевцы завершают создание фасада здания.
Строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический» ведется специалистами ВСК по поручению Президента России, при финансовой и организационной поддержке фонда «Моя история» с благословения Патриаршего совета по культуре Московского Патриархата.
Академия творческих индустрий в Крыму
Концептуально новая образовательная среда для представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Академия «Меганом» начнет свою работу в 2023 году и станет ядром арт-кластера «Таврида».
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28.05.2319:22:45