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Ход строительства новых общественных объектов в Крыму

 © vskmo.ru

Строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический"

 © vskmo.ru

Музеи Крыма, Христианства, Античности, Византии (более 44 000 м² музейных пространств), амфитеатр на 1 000 зрителей, два молодежных центра, контрольно-пропускные пункты, инженерные сети и очистные сооружения. Все это — сегодняшний фронт работ военных строителей.

 © vskmo.ru

Ежедневно на площадке трудятся 1950 человек и 90 единиц техники.

В высокой степени готовности находится музей Крыма (12 000 м²). Сейчас военстроевцы завершают создание фасада здания.

 © vskmo.ru

Строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический» ведется специалистами ВСК по поручению Президента России, при финансовой и организационной поддержке фонда «Моя история» с благословения Патриаршего совета по культуре Московского Патриархата.

Академия творческих индустрий в Крыму

Концептуально новая образовательная среда для представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Академия «Меганом» начнет свою работу в 2023 году и станет ядром арт-кластера «Таврида».

 © vskmo.ru

  • 1683 человека
  • 93 единицы техники
  • 353 дня
  • 24 часа в сутки

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/_IaU5b0OevU

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru
Источник: https://vskmo.ru/

строительство, Крым
  • Нет аватара sivak610302
    28.05.2319:22:45

    В Крыму был достаточно давно, но всегда казалось, что там вообще ничего толком строить не собирались. Может это исправят.

    #1263045
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