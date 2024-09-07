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Ульяновское суворовское училище: новые корпуса

Образовательный комплекс на 560 мест возвели специалисты Военно-строительной компании (ВСК). В работах было задействовано 1250 человек и 84 единицы техники.

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Источник: https://vskmo.ru/2024/09/06/naslednikam-velikogo-suvorova/

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