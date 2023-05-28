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Города и сёла России

Москву признали самым зеленым мегаполисом мира

 © sia.ru

Аналитики назвали самый зеленый мегаполис мира — им оказалась Москва, сообщал Рослесинфорг (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

И это неудивительно, ведь зеленые насаждения занимают около 40% площади столицы. Есть крупные парки — «Лосиный остров», «Сокольники», парк имени М. Горького, «Царицыно», а также небольшие скверы и районные парки.

По статистике самым распространенным деревом в Москве является липа. Липы занимают 28,6% от общего числа деревьев в городе. На втором месте — клен (24,2%). Затем следуют тополь, ясень, береза, хвойные деревья и другие.

 © mperspektiva.ru

За последние 10 лет в Москве насаждения появились вдоль Садового кольца, была облагорожена Крымская набережная, многочисленными растениями и деревьями высажен парк «Зарядье» — 760 деревьев и семь тысяч кустарников, 27,7 тысячи квадратных метров заняты многолетними травами. Здесь есть и северные хвойные деревья, мхи, лишаи, есть степная растительность юга страны, имеется уголок смешанного леса.

 © mk.rgo.ru

 © dynamic-media-cdn.tripadvisor.com
Источник: https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=442757

экология, благоустройство, Москва
  • Нет аватара termometrix
    28.05.2316:16:55

    Это российский рейтинг, но основанный на таких объективных показателях, как доля зеленых насаждений по отношению к общей площади города.Из мегаполисов мира территория Москвы является крупнейшим источником кислорода для своих жителей.Факт.

    Также как и территория России — это легкие нашей планеты.

    #1263041
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      28.05.2320:08:57

      И все-таки немного повредничаю: основным источником кислорода для жителей столицы истается зелёный пояс Подмосковья, окружающий Москву.

      #1263046
  • Нет аватара termometrix
    28.05.2316:32:58

    Знаменитое предостережение в «Русский лес» Леонида Леонова,это предостережение относится ко всем странам мира.

    «Так-то, хорошие вы мои, детки несмышленые… — говорил Калина тихо и ровно, словно читал по книге. — К тому я и веду, что прозябнет землица без своей зеленой шубейки и здоровьишко станет у ей шибко колебательное. Будет коровка по семи верст за травинкой ходить, а раньше с аршина наедалася. И будет вам лето без тучек, иная зимица без снегов… и поклянут люди свое солнышко! И захотится в баньке веничком похлестаться, а нету. А случится вам сказывать, как на бывалошних-то пнях человек врастяжку ложился, и внучки вам не поверят. И как побьете до последнего деревца русские-то леса, тут и отправитесь, родимые, за хлебушком на чужую сторонку!..»

    #1263043
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