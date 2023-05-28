Москву признали самым зеленым мегаполисом мира

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Аналитики назвали самый зеленый мегаполис мира — им оказалась Москва, сообщал Рослесинфорг (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

И это неудивительно, ведь зеленые насаждения занимают около 40% площади столицы. Есть крупные парки — «Лосиный остров», «Сокольники», парк имени М. Горького, «Царицыно», а также небольшие скверы и районные парки.

По статистике самым распространенным деревом в Москве является липа. Липы занимают 28,6% от общего числа деревьев в городе. На втором месте — клен (24,2%). Затем следуют тополь, ясень, береза, хвойные деревья и другие.

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За последние 10 лет в Москве насаждения появились вдоль Садового кольца, была облагорожена Крымская набережная, многочисленными растениями и деревьями высажен парк «Зарядье» — 760 деревьев и семь тысяч кустарников, 27,7 тысячи квадратных метров заняты многолетними травами. Здесь есть и северные хвойные деревья, мхи, лишаи, есть степная растительность юга страны, имеется уголок смешанного леса.

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