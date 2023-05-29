В Урюпинске выпустили первый 100-тонный мостовой кран, изготовленный с применением новейших систем
В Урюпинске выпустили первый 100-тонный мостовой кран, изготовленный с применением новейших систем в области контроля, управления и позиционирования груза. Это особенно замечательно потому что некоторое время назад УКЗ был в шаге от банкротства и закрытия. Но сейчас предприятие модернизируется, и осваивает новую продукцию.
Не без участия государства: в 2022 году завод по результатам конкурсного отбора заключил с соглашение Минпромторгом России на получение субсидии 170 млн рублей на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На эти деньги и был разработан новый кран-гигант.
Источник: https://dzen.ru/sdelanounas.ru
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