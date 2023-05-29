Современный сортировочный центр появился в Подмосковье

Компания «МГМ Логистик» завершила реализацию инвестиционного проекта по строительству логистического центра.

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Новый сквозной склад появился в г. о. Химки, вблизи аэропорта Шереметьево.

«Инвестиции компании „МГМ Логистик“ в современный сортировочный центр составили 500 млн рублей. На новом предприятии создано 100 рабочих мест. Проект реализован менее чем за два года», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общая площадь нового комплекса составляет 6,3 тыс. кв. м. На территории объекта размещено высокотехнологичное оборудование, которое обеспечит безопасность и высокую скорость обработки грузов. В частности, комплекс оснащен современными холодильными камерами для хранения специальных грузов, например, таких, как вакцины.

В рамках реализации проекта инвестор воспользовался возможностью инвестиционного налогового вычета. Эта программа позволяет компании снизить ставку налога на прибыль до 10%.