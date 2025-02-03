Тамбовское предприятие автоматизировало работу погрузочных кранов

Специалисты компании «Дронсхаб групп» оснастили бортовыми управляющими комплексами погрузочные краны тамбовского предприятия «Металл Сервис». Технологическое решение позволяет в разы повысить скорость и эффективность выполняемых работ на предприятии, а также уровень безопасности сотрудников. Об этом рассказал рассказала руководитель направления промышленной автоматизации компании «Дронсхаб групп» Наталья Гурдуза.

Бортовые управляющие комплексы обеспечивают дистанционное управление кранами без присутствия крановщика в кабине. Управление и контроль за работой техники происходит с помощью автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора. Один оператор может работать сразу с 6-8 кранами, расположенными не только на разных участках предприятия, но и в разных регионах.

«Краны оснащаются видеокамерами, которые транслируют крановщику вид из кабины. Это позволяет специалисту не ходить из одного крана на другой, теряя время. Он находится все время на одном рабочем месте и по необходимости подключается к нужному крану в зависимости от того, куда подъехала машина, которую нужно загрузить или разгрузить. Данная система позволила крано увеличить скорость обработки всех заказов, а также решить проблему предприятия, связанную с нехваткой кадров для обеспечения работы кранов», — рассказала Наталья Гурдуза.

Система работает с использованием нейросетей. Они позволяют в автоматическом режиме позиционировать груз над нужным сектором разгрузки или погрузки, собирают и анализируют данные о расположении грузов, уровне загруженности предприятия. Помимо этого, нейросети отслеживают возможные опасные ситуации в зоне работы крана. В случае, если в опасной зоне появляются люди, нейросеть их распознает и автоматически блокирует работу крана. Как только люди покидают опасную зону, кран возобновляет работу.

«Система управления не вмешивается в существующий конструктив крана, а работает с существующими органами управления. Поэтому при необходимости крановщик может произвести какие-то работы по погрузке в ручном режиме. Разработка полностью соответствует всем требованиям Технадзора», — добавила Наталья Гурдуза.

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