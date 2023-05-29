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Судостроение и судоходство

На СЗ «Красное Сормово» заложен круизный лайнер «Михаил Жванецкий» проекта 00840

На заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) состоялась церемония закладки второго круизного лайнера «Михаил Жванецкий» проекта 00840 «Карелия».

 © portnews.ru

Лайнеры проекта «Карелия» будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях. Завод «Красное Сормово» планирует сдать заказчику первое судно в 2025 году, второе и третье — в 2026 году.

 © portnews.ru

Технические характеристики проекта 00840: стальное самоходное судно с двумя поворотными винторулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с развитой четырехъярусной надстройкой, с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.

 © infomach.ru

Для размещения пассажиров в количестве 180 человек на судне предусматриваются: 30 кают «Стандарт»; 2 каюты для лиц с ограниченными возможностями; 44 кают «Стандарт» с балконом; 10 кают класса «Делюкс» и 2 каюты «Гранд сьюит». Каюты пассажиров размещаются на 3-х ярусах надстройки — главной, средней, шлюпочной и солнечной палубах.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...znyy_layner_mihail_zhvaaneckiy.html

Красное Сормово, Нижегородская область, круизный лайнер, 00840
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    29.05.2322:11:55

    Речной круизный флот России, к сожалению, стареет. Отечественных судов на маршрутах нет. В основном суда, построенные в советское время в Чехословакии, Венгрии, ГДР и Австрии. Тогда в судостроение существовало разделение труда. Наши корабелы строили грузовой и нефтеналивной флот, а страны СЭВ производили пассажирские суда.Советский речной флот несомненно был лучший в мире. Сам неоднократо путешествовал и отлично помню достойный уровень цен и сервиса. Всё было по карману советскому человеку. Нынешний речной флот уже тридцать лет существует после распада СССР и его потенциала наверняка хватит еще лет на двадцать. Думаю этого достаточно для замены большей части устаревших судов. Российское круизное судостроение наконец ожило и очнулось от спячки. А ведь совсем недавно самая крупная и разветвлённая речная сеть в мире была заперта Украиной и отрезана от безопасных перевозок по системе река-море. Киев постоянно чинил препятствия, выставлял завышенные расценки за проход судов через Керченский пролив, требовал оплачивать ненужные и порой абсолютно дискриминационные экологические, портовые, лоцманские сборы. Т.е всячески позиционировал себя как враждебное и антироссийское государство. Теперь все пути российскому флоту открыты и недалёк тот час, когда миллионы россиян смогут путешествовать на новых комфортабельных судах не только на курорты Приазовья, но и в Крым и на Кавказ.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~23:37 29.05.23
    #1263107
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    29.05.2322:14:09

    Должен конечно плавать в родную Одессу!!!

    #1263108
  • Нет аватара Stranniks
    29.05.2323:53:56

    Отрадно, нужно развивать свою туристическую инфраструктуру

    #1263112
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