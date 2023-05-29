На СЗ «Красное Сормово» заложен круизный лайнер «Михаил Жванецкий» проекта 00840

На заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) состоялась церемония закладки второго круизного лайнера «Михаил Жванецкий» проекта 00840 «Карелия».

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Лайнеры проекта «Карелия» будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях. Завод «Красное Сормово» планирует сдать заказчику первое судно в 2025 году, второе и третье — в 2026 году.

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Технические характеристики проекта 00840: стальное самоходное судно с двумя поворотными винторулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с развитой четырехъярусной надстройкой, с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.

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Для размещения пассажиров в количестве 180 человек на судне предусматриваются: 30 кают «Стандарт»; 2 каюты для лиц с ограниченными возможностями; 44 кают «Стандарт» с балконом; 10 кают класса «Делюкс» и 2 каюты «Гранд сьюит». Каюты пассажиров размещаются на 3-х ярусах надстройки — главной, средней, шлюпочной и солнечной палубах.