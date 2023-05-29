На СЗ «Красное Сормово» заложен круизный лайнер «Михаил Жванецкий» проекта 00840
На заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) состоялась церемония закладки второго круизного лайнера «Михаил Жванецкий» проекта 00840 «Карелия».
Лайнеры проекта «Карелия» будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях. Завод «Красное Сормово» планирует сдать заказчику первое судно в 2025 году, второе и третье — в 2026 году.
Технические характеристики проекта 00840: стальное самоходное судно с двумя поворотными винторулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с развитой четырехъярусной надстройкой, с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.
Для размещения пассажиров в количестве 180 человек на судне предусматриваются: 30 кают «Стандарт»; 2 каюты для лиц с ограниченными возможностями; 44 кают «Стандарт» с балконом; 10 кают класса «Делюкс» и 2 каюты «Гранд сьюит». Каюты пассажиров размещаются на 3-х ярусах надстройки — главной, средней, шлюпочной и солнечной палубах.
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29.05.2322:11:55
29.05.2322:14:09
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