В Киржаче модернизируют производство водонагревателей и наращивают выпуск российской бытовой техники

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Филиал «Ижевского завода тепловой техники» (ИЗТТ) в г. Киржач Владимирской области, который является резидентом технопарка «Русклимат ИКСЭл», завершил испытания и ввел в эксплуатацию оборудование кольцевой лазерной сварки для выпуска водонагревателей, что позволило увеличить производительность и повысить качество продукции.

Высокотехнологичное оборудование нарастило производительность участка сборки водонагревателей на 25% и позволит сократить расходы на изготовление элементов водонагревательных приборов, что даст возможность сдерживать рост стоимости конечного продукта, вызванный инфляцией, для российского потребителя.

Объем инвестиций в реализацию проекта модернизации ИЗТТ в Киржаче составляет 45 млн рублей. Завод успешно реализует государственную программу импортозамещения. Доля российских комплектующих и материалов при производстве водонагревателей составляет 78%.

Пилотный проект соединения верхней и нижней крышки бойлеров с использованием кольцевой лазерной сварки является продолжением программы модернизации, запущенной в августе 2022 года, когда в эксплуатацию были введены 3 лазерные установки для продольного соединения шва внутреннего бака. Технология полностью оправдала ожидания, количество внутреннего брака уменьшилось в 4 раза, а производительность продольной сварки выросла на 50%, тем самым доказав свою практическую эффективность. © www.rusklimat.com

Уже в ближайшей перспективе — полная модернизация сварочного оборудования завода, что обеспечит высокое качество сварных соединений частей водонагревателей, изготовленных на ИЗТТ, и сделает их самым надежным продуктом на рынке.

Поставщиком новейших волоконных лазерных источников выступил российский производитель НТО «ИРЭ-Полюс» (группа компаний IPG), основатель которого — заслуженный ученый в области лазерной физики, техники и технологии Валентин Павлович Гапонцев.

Справочно: Технопарк «Русклимат ИКСЭл» — основан в 2014 году. Занимает 34Га. Резиденты — лидеры климатической отрасли России. Ежегодно на территории Технопарка запускаются новые заводы. Сегодня это уже 9 высокотехнологичных предприятий с численностью персонала более 2 500 человек. Предприятия успешно реализуют государственную программу импортозамещения. По ряду наименований товаров, которые выпускаются на территории «Русклимат ИКСЭл», локализация производства достигла 99%. Филиал ИЗТТ в г. Киржач — крупнейший в мире производитель электрических конвекторов и самым крупным в стране производителем тепловых завес, тепловых пушек, мобильных газовых, дизельных генераторов тепла, водяных тепловентиляторов и электрических водонагревателей из нержавеющей стали. Общая площадь производственной площадки в г. Киржач более 11 тыс кв.м. Завод производит 7 тысяч единиц продукции в сутки.