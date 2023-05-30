В Красноярске открылся новый цех по производству мебельных фасадов.

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Случилось это 23 мая 2023 года. В Красноярске на территории технопарка «Мебельный город» открылся новый цех по производству мебельных фасадов.

Площадь нового цеха — около 3,5 тысячи квадратных метров. Основная часть станков, которые в нём размещены, обеспечена числовым программным управлением. Работать на новом производстве, которое станет выпускать гораздо больше фасадов для корпусной и кухонной мебели, будут около 80 человек.

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Потребительские вкусы разнятся. Но лицо мебели должно быть красивым, изящным, радовать взор как формой и цветом, так и своими рисунками.

Торжество автоматики

В новом цехе, пожалуй, есть если не всё, то почти всё необходимое для решения этой задачи.

Когда идёшь по нему, в первую очередь обращаешь внимание на полное отсутствие пыли. Как объяснил ведущий инженер компании LIGA Константин Белимов, монтаж оборудования не осуществляется до тех пор, пока к месту его установки не подведены все коммуникации: электроэнергия, если необходимо, — то сжатый воздух от компрессора, а также система аспирации, которая по специальным воздуховодам-трубопроводам уносит из цеха стружку, опилки и прочие отходы работы станков.

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Не знаю, как кого, но меня больше всего впечатлила работа автоматической линии нестлинга. Представьте: с одной стороны станка, на его входе, плита МДФ размером два на три метра. По мере её продвижения внутри станка работает фреза. Она под руководством компьютера, в соответствии с заданной программой, раскраивает и разрезает плиту на части, не обязательно прямоугольные — если надо, то овальные или какой-нибудь другой формы.

Одновременно делаются в нарезанных кусках необходимые выпуклости, изгибы или рельефы. В итоге минут через двадцать или час (в зависимости от сложности фрезерных работ) на выходе появляется десяток или более заготовок для фасадов.

Потом на специальном оборудовании эти заготовки, также в автоматическом режиме, шлифуются, на другом оборудовании обеспечиваются необходимыми отверстиями разного диаметра, на третьем их торцы фрезеруются, шлифуются, далее наносится клей, под давлением специальные прессы приклеивают ровным слоем к ним термопластический материал.

В общем, это производство есть торжество автоматики.

Работа в две смены — норма

После экскурсии по цеху беседую с Юрием Макаренковым.

— Прессовое оборудование сегодня будет работать в ночь, — отметил он. Увидев же мой недоумённый взгляд пояснил: — Вообще, все производственные предприятия нашего технопарка работают в двухсменном режиме. И этот график соблюдается неукоснительно. Однако сегодня день особенный, оборудование нового цеха задействовано на семинаре. Мебельный продукт тем не менее выпускать надо. Вот и пришлось запустить ночную смену.

Не буду пересказывать всю беседу. Выделю лишь наиболее значимые, с моей точки зрения, узловые моменты.

Без фасадов никакая корпусная мебель не может обойтись. Разумеется, они и до запуска нового цеха в Красноярске производились. Причём не только на площадке технопарка, но и другими компаниями. Однако спрос в полном объёме не удовлетворялся. Часть красноярских мебельных компаний вполне успешно пользуются мебельными фасадами, завозимыми из того же Томска. Вот и возникла идея расширить, а точнее — создать новое производство.

По имеющимся оценкам, с запуском новой площадки, которая обеспечена самым современным оборудованием, производственная линейка выпускаемых фасадов увеличится ориентировочно в три — три с половиной раза. Вырастет и их качество.

— Спрос Красноярского региона на эту продукцию мы будем закрывать, — отмечает Юрий Петрович.- Кроме того, в планах вывести эту продуктовую линейку в Новосибирскую, Кемеровскую и Иркутскую области.

Причём история с мебельными фасадами на этом не заканчивается. В планах компании расширить цветовую гамму их плёночных декоров до 80 оттенков. Если же говорить о покраске фрезерованных фасадных элементов, то здесь цветовая палитра может быть неограниченной. Ибо смешение красок даёт совершенно неповторимые оттенки. Уже заказано оборудование для производства мебельных фасадов, покрытых шпонами, то есть тонкими срезами ценных пород дерева, а также пластиком.

В итоге себестоимость мебели, выпускаемой с использованием того же шпона, несущественно вырастет, но выглядеть она будет намного богаче, естественнее, это не может не понравиться потребителю.

Немного истории

Далее наш разговор пошёл об истории «Мебелькомплекта».

— На красноярском рынке мы закрепились как компания, которая поставляет на рынок практически всю линейку комплектующих для производства корпусной мебели, — рассказывает Юрий Макаренков.- В 2000 году, когда она была создана, тогда ещё в единственном числе, в её распоряжении было 36 квадратных метров офисного помещения плюс два контейнера на территории судоремонтного завода.

Сегодня же у группы компаний «Мебелькомплект» имеется около 15 тысяч квадратных метров производственных помещений, 15 тысяч квадратных метров занято под торговыми площадями. Площадь складского комплекса — около 13 тысяч, плюс к тому планируем складские площади нарастить ещё на 8 тысяч квадратов.

Почему возникла потребность в дополнительных складских площадях? Наша цель — более плотно сделать выборку по фурнитуре, которая для нашего рынка производится в основном в Китае. Крупные заводы Поднебесной выпускают её, с точки зрения качества, на достаточно на высоком уровне. Связи есть, договоры есть, поставки есть. Но цель — увеличить эти поставки кратно.

Кроме того, на сегодня мы столкнулись дефицитом складских помещений. Из-за загруженности Транссибирской магистрали логистика из Китая стала менее ритмичной. Товары идут до Красноярска полтора-два месяца. На складе же нужно иметь запас минимум на 3,5 месяца. В этих условиях расширение складских площадей — это реальная необходимость.

Поэма о технопарке

— Как возникла идея создания технопарка «Мебельный город»?

— Когда в 2003 году возникла Гильдия мебельщиков Красноярского края, то перед участниками этого некоммерческого партнёрства совершенно отчётливо вырисовалась не только цель, но и возникли реальные возможности для существенного сокращения издержек, логистических в первую очередь.

Если материальные ценности перемещаются на очень короткие расстояния, то эти расходы кратно снижаются. Плюс к тому, когда стандартное мебельное предприятие существует обособленно, каждая единица его оборудования по факту загружена максимум процентов на тридцать.

В составе же технопарка «Мебельный город» оно может быть задействовано на все сто процентов. Ибо каждое предприятие в составе технопарка поставляет продукт другому предприятию-смежнику в рамках общей для всех инфраструктуры. Себестоимость продукции снижается, возникает синергетический эффект, обеспечивается максимальная загрузка оборудования.

Затраты на содержание единой инфраструктуры у группы предприятий существенно меньше, чем у каждого предприятия по отдельности. В итоге предприятия технопарка имеют явные конкурентные преимущества на рынке в целом.

— Получается, что те компании, которые попали в вашу орбиту, более успешны в бизнесе?

— И более успешны, и более устойчивы. К примеру, пандемию коронавируса все предприятия технопарка прошли ровно. Абсолютно без спада производственной загрузки. Производственные предприятия как работали в две смены, так и работают. Никакого сокращения штатов не произошло. Ни одного работника не потеряли.

Правда, в этом случае по линии государства имели место неординарные и существенные меры поддержки, в частности, в виде субсидий. И наши предприятия этими мерами поддержки от государства воспользовались. Мы выполнили все условия их предоставления, сохранили рабочие места.

— Раньше в Красноярске имелись такие крупные предприятия мебельной отрасли, как Красноярский ДОК, Берёзовская мебельная фабрика. Складывается впечатление, что сегодня крупных мебельных предприятий в регионе нет. Это так?

— Нет. Например, «Коста Белла», производитель мягкой мебели — вполне узнаваемый бренд во многих регионах России. Торговая марка «Гранд мебель», производитель мягкой и корпусной мебели, — тоже крупный игрок. У этих компаний есть свои магазины-салоны не только в Красноярске и крае, но и других регионах страны.

— Есть ли перспективы выхода нашей мебели на внешние рынки?

— Очень отдалённые. К примеру, предпочтения населения Китая очень расходятся с чаяниями россиян по части мебельного продукта. Наша мебель там не приживётся.

— Территориально буквально рядом с вашим технопарком находится один из супермаркетов торговой сети «Леруа Мерлен». Это совпадение?

— Это наша совместная удача. С этой сетью компании технопарка активно сотрудничают, продавая через неё значительные объёмы своей продукции. Налицо взаимовыгодное сотрудничество.

Мебельная отрасль и спецоперация

— Как сказалась специальная военная операция на ситуации в мебельной отрасли?

— Парк оборудования, который у нас есть, включает в себя и станки из Германии. Есть вопросы с запчастями, оборудованием. Сегодня это оборудование есть. Как дальше быть? Эту задачу предстоит решать.

Возникли проблемы с поставками премиальной сетки мебельной фурнитуры. Австрийская компания, с которой мы по этой части работали, ушла с российского рынка, немецкая ещё держится, но риск ухода есть. Поставки из Европы сократились. С поставками из Турции нет никаких проблем. Сильно увеличились в ассортиментном плане поставки из Китая.

В целом мебельный рынок страны, по примерным оценкам, просел процентов на тридцать, но остальные 70 процентов остались! На падающем рынке реально зарабатывать, имея конкурентные преимущества. Объединение предприятий в технопарк такие преимущества даёт. Мы наращиваем свою долю рынка в этих условиях. В текущем году его предприятия приобрели оборудования на сумму более 40 миллионов рублей.

— С мебельного рынка России ушёл мировой лидер мебельной отрасли — компания IKEA. Это вам помогло?

— Не особенно. Эта компания очень хотела зайти в Красноярск как город-миллионник. Но не решилась, осознав, что есть здесь есть сильный конкурент в лице предприятий, входящих в Гильдию мебельщиков края.

— Сколько человек работает в компаниях вашего технопарка, мебельной отрасли Красноярского края в целом, и насколько велики налоговые отчисления от них в бюджетную систему?

— Всего в технопарке насчитывается два десятка организаций: как юридических, так и индивидуальных предпринимателей. В этих организациях работают более 500 человек. Численность же работающих в мебельной отрасли края составляет немногим менее 10 тысяч человек. По налогам могу ответить только за группу компаний Технопарка — в год перечисляем налогов, сборов в бюджет около 300 миллионов рублей.

— Сегодня, беседуя с руководителем компании «СПС Техно» Александром Мягковым, я узнал, что его компания базируется в Красноярске, а не в том же Новосибирске, но эксклюзивно обслуживает весь Сибирский федеральный округ. Объясняет он это тем, что именно Красноярск — мебельная столица Сибири, а технопарк «Мебельный город» — главный игрок Сибирского федерального округа на этом рынке. Каким будет ваш комментарий на этот счёт?

— Я разделяю это мнение. Более того, сейчас в работе находится проект по расширению нашего технопарка. На участке в полгектара земли планируем отстроить помещения как для производства, так и для торговли мебелью. Надеемся, что благодаря этому в орбиту технопарка войдут ещё порядка десяти компаний.

Кадры решают многое

— Ну, если Красноярск — крупный центр мебельной отрасли, то здесь должна быть отработана и система подготовки кадров для неё. Как обстоят дела по этой части?

— Готового специалиста найти сегодня трудно, средняя профессиональная и высшая школы их фактически не готовят. Поэтому в структуре технопарка есть специальное лицензированное предприятие, где осуществляется подготовка и переподготовка кадров для своих и иных предприятий. Выдаются свидетельства о получении образования.

Важная тема — поиск дизайнерских идей для мебельной отрасли. В своё время наша Гильдия мебельщиков учредила «Мебелевскую премию». Сначала в соответствующих конкурсах принимали участие только мебельные предприятия. Итоги конкурсов подводились в выставочном комплексе «Сибирь», где одновременно выставлялись образцы мебели его участников.

Но затем к выставочным мероприятиям интерес среди мебельщиков-производственников приутих. И Гильдия мебельщиков края стала присуждать эту премию в рамках конкурса среди студентов вузов, выступив его спонсором. Базовой кафедрой при проведении стала кафедра дизайна мебели Сибирского федерального университета. В итоге «Мебелевская премия» приобрела международный характер. В частности, вузы Казахстана, как помнится, принимали участие в этом конкурсе.

С этой кафедрой мы продолжаем взаимодействовать, как и с профильной кафедрой СибГУ имени академика М. Ф. Решетнёва, а также кафедрой логистики Красноярского государственного аграрного университета. Нередко студенты вузов проходят у нас практику и защищают выпускные квалификационные работы на наших материалах.

Даёшь технопаркизацию России?

Уже после интервью меня стали одолевать раздумья. Слишком всё получалось гладко. Возник технопарк и стал вытягивать за собой отрасль на региональном уровне. Цель всякого бизнеса — прибыль. И эта цель достигается.

Однако люди, с которыми я беседовал в ходе семинара, в частности, генеральный директор компании «МК Групп» Роман Ермаков, в один голос говорили, что по крайней мере от Урала до Владивостока подобных прецедентов в мебельной отрасли нет.

Впрочем, и в других отраслях, особенно в тех, где бизнес творят в основном сравнительно небольшие компании, подобный прецедент, по его словам, нелегко будет найти.Подробнее: https://krasrab.ru/news/biznes/30763