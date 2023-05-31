В Благовещенске открылся аэродром Чирок

Каждый год в России открывается примерно 10 частных аэродромов, расположенных обычно в европейской части России, реже в Сибири. На Дальнем Востоке аэродромов мало, и появление новой площадки, куда можно прилететь или познакомиться с авиацией «вживую» — событие для пилотов-авиапутешественников и всех интересующихся этой темой.

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В Амурской области в сорока километрах от Благовещенска открылся частный аэродром Чирок. Строительство нового объекта транспортной инфраструктуры длилось три года. Идея создания принадлежит бизнесмену Валерию Васильеву и единственной женщине-пилоту в Амурской области — Ларисе Касьян. Сегодня на этом аэродроме пока семь самолётов в двух тёплых ангарах, три гостиничных номера для отдыха пилотов и авиационно-техническая база для обслуживания лёгких самолётов, но у команды аэродрома большие планы на будущее: организация досугово-туристической зоны, включающей гостиницу, ресторан и технический музей, а также открытие детской планёрной школы и учебного центра для частных пилотов.

Видеорепортаж о новом аэродроме ©Видео с youtube.com

© flighttv.ru

© flighttv.ru