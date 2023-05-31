В селе Северное Оренбургской области открыт физкультурно- оздоровительный комплекс

© gazprom.ru

26 мая в селе Северное Оренбургской области состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном и универсальным залом, построенногов рамках проекта «Газпром — детям».

Новый спортивный комплекс оснащен двумя бассейнами: взрослым и детским. Общая площадь здания более 3500 кв. м. Также в комплексе находится универсальный спортивный зал для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол с возможностью проводить в нем соревнования и зал общей физической подготовки. Также ФОК рассчитан для посещения людей с ограничениями по здоровью. Планируется, что в новом физкультурно-оздоровительном комплексе будут проходить уроки физической культуры для учащихся близлежащей школы.

© gazprom.ru

© gazprom.ru