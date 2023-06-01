АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» передало АО «Флот Республики Татарстан» 2 судна
1 июня АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» в торжественной обстановке передало судоходной компании АО «Флот Республики Татарстан» скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020″ „Михаил Девятаев“ и пассажирское судно проекта А217-1.
Церемония прошла в Речном порту Казани.
Сегодня мы сдаем два новых судна, и через месяц будет готово еще одно. Это современные корабли с совершенно новыми характеристиками. Я думаю, что работа будет проводиться системно, и мы полностью обновим подвижной состав нашего флота», — сказал глава Республики.
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