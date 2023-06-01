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Фотофакты

Соборная мечеть в Симферополе

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 © travelcrimea.com

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/zaTYf8SOHao

 © travelcrimea.com

 © travelcrimea.com
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_...e_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

строительство, Крым
  • Нет аватара termometrix
    01.06.2313:22:13

    Двадцать пять лет Украина врала крымским татарам, что построит им центральный молитвенный храм.Как и ожидалось-ничего не сделала.

    Россия после воссоединения с Крымом,всего за четыре с половиной года,построила великолепный храм в крымскотатарском стиле, сохранив национальные крымскотатарские архитектурные мотивы и исторические детали.Открытие Соборной мечети в Крыму запланировано на сентябрь этого года.

    Отредактировано: termometrix~13:25 01.06.23
    #1263289
    • Е.Юрий Е.Юрий
      01.06.2314:53:14

      Вся сущность представителей польской окраины в потреблении — это не их земли, и народ им безразличен -высосать как можно больше, остальное безразлично. Всю Русь они рассматривают как наживу — просто однажды преступники под названием большевики на западные деньги развалили Россию да ещё отдали земли чужакам — вот это мы сейчас и расхлебываем. Но Господь не зря Русь крестил — не терпит она чужаков и врагов — никто из них не задерживается на ней долго.

      #1263297
      • Нет аватара termometrix
        01.06.2315:19:43

        Совершенно верно.

        #1263299
      • Badassgoliath Badassgoliath
        01.06.2317:37:33

        просто однажды преступники под названием большевики на западные деньги развалили Россию да ещё отдали земли чужакам

        Вообще-то да. Большевики с легкостью необыкновенной раздавали земли, когда-то присоединённые и освоенные под правлением царей и императоров. И какими бы эти цари-императоры не были, но никому из них и в голову не пришло раздать то, что прирастили их предшественники. И если при Екатерине отчеканили медаль в честь возвращения когда-то отторгнутых русских земель (медаль «Отторгнутое — возвратила»), то при неких Ульянове (по кличке Ленин), Горбачёве и Ельцине впору было чеканить медали «Возвращённое -разбазарили».

        Добавлю, что засилье в Политбюро ЦК КПСС выходцев из УССР привело к тому, что массу высокотехнологичных производств СССР построил именно там, вопреки целесообразности. Сюда же следует отнести и организацию различных КБ или просто перевод их туда из РСФСР. Ну как не порадеть братской республике, @#x%&!

        #1263310
        • Е.Юрий Е.Юрий
          01.06.2319:21:52

          Так большивики и затеяли укронизацию в угоду польско венгерско чешской и другой помеси захватчикоа, которые не преминули воспользоваться возможностью хаоса безвластия и захватить власть в Киеве и лишь «дары» земель и вскармливание чуждой несуществующей идеологии дало возможность большивики удержаться у власт. Я бы назвал это преступлением века — это все равно что выкармливать игил и узаконивать его — эта бомба все равно рано или поздно должна была взорваться ибо по природе эта чужиая польская помесь ненавидит и русских и поляков и является потребителями, а не созидателями. Это должно было рано или поздно кончится ибо не жизнеспособно и преступно.

          #1263314
          • Нет аватара termometrix
            01.06.2320:10:22

            ибо по природе эта чужиая польская помесь ненавидит и русских и поляков и является потребителями, а не созидателями.

            Паразитами.Еще и фашистскими паразитами.

            #1263318
            • Е.Юрий Е.Юрий
              01.06.2321:13:38

              А ещё выгодным инструментом для англосаксов.

              #1263320
              • Нет аватара termometrix
                01.06.2321:42:09

                Все достаточно просто:так называемая «Украина" — это Россия,часть России,исконная русская земля,вплоть до границы с Польшей.А так называемый «украинский народ"-это часть русского народа,и дончане и галичане,все они русские.Вся мировая историческая наука и все исторические документы указывают на это.

                Даже в польских документах Речи Посполитой «украинские» гетманы именуются русскими гетманами. Мазепа упоминается в польских документах как hetman rosyjeskiego.

                Отредактировано: termometrix~21:43 01.06.23
                #1263326
  • artal artal
    01.06.2313:24:39

        Очень красиво! Ещё бы провода закопали.)

    #1263290
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