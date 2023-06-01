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Добыча и разведка полезных ископаемых

По конвейеру горно-металлургического комбината «Удокан» подали первую руду

 © udokancopper.ru

На ГМК «Удокан» успешно провели пуско-наладочные работы «под нагрузкой» на корпусе крупного дробления и всех участках конвейера.

Корпус крупного дробления представляет собой монолитное сооружение с многоярусными отделениями высотой около 20 метров.

Он обеспечивает измельчение руды, поступающей с карьера Западный до размера 350 мм. Мощность дробильной установки составляет более 2 тысячи тонн руды в час. Двигатели дробилки, питателей и конвейеров оснащены частотными преобразователями, с помощью которых осуществляется плавный запуск и регулируется скорость движения полотна. Все технические параметры работы корпуса и конвейера управляются из автоматизированного операторского пункта, где их можно контролировать в режиме реального времени.

После обработки на дробильной установке руду направляют на обогатительную фабрику по конвейеру, состоящему из 3 х линий суммарной протяжённостью 2,8 км.

При проведении испытаний использовались карьерные самосвалы БелАЗ для загрузки рудой бункера дробильной установки.

Руда подавалась на конвейер с поэтапным увеличением уровня нагрузки — от 20% до 100%, чтобы отрегулировать параметры всех агрегатов и оборудования, отладить систему автоматизации производственного комплекса.

Как отметил генеральный директор компании «Удоканская медь» Алексей Ящук, успешный запуск стал результатом труда огромного количества специалистов, прежде всего, строителей, пуско-наладчиков, технологов. «Мы вышли на финишную прямую, ведущую к вводу в эксплуатацию горно-металлургического комбината «Удокан», — сказал он.
Источник: https://udokancopper.ru/press-center/3399/

Удокан, медь
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    01.06.2316:38:34

    Важный этап работ. Значит скоро официальное открытие.

    #1263302
  • Нет аватара termometrix
    01.06.2317:36:58

    Одна из мегастроек России.Советский масштаб.

    Отредактировано: termometrix~17:37 01.06.23
    #1263309
  • Evgeniy Vinogradov Evgeniy Vinogradov
    01.06.2321:19:45

    2000 тонн руды в час, при содержании меди в руде 1% - это 10-15 тонн меди в час на конце цикла конвейера производства. Причем медь будет добываться методом электролиза из гидро концентрата, а значит чистота меди 99.99%

    Итого в сутки 300-400 тонн меди. В месяц до 15000 тысяч тонн. в год до 250 000 тысяч тонн меди… Не знаю, много это или мало.

    #1263321
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      01.06.2321:30:01

      Это много.

      В 2022 году Россия произвела 1,0 млн тонн меди. Четверть производства.

      Отредактировано: Сергей Котенко~21:30 01.06.23
      #1263324
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