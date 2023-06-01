По конвейеру горно-металлургического комбината «Удокан» подали первую руду
На ГМК «Удокан» успешно провели пуско-наладочные работы «под нагрузкой» на корпусе крупного дробления и всех участках конвейера.
Корпус крупного дробления представляет собой монолитное сооружение с многоярусными отделениями высотой около 20 метров.
Он обеспечивает измельчение руды, поступающей с карьера Западный до размера 350 мм. Мощность дробильной установки составляет более 2 тысячи тонн руды в час. Двигатели дробилки, питателей и конвейеров оснащены частотными преобразователями, с помощью которых осуществляется плавный запуск и регулируется скорость движения полотна. Все технические параметры работы корпуса и конвейера управляются из автоматизированного операторского пункта, где их можно контролировать в режиме реального времени.
После обработки на дробильной установке руду направляют на обогатительную фабрику по конвейеру, состоящему из 3 х линий суммарной протяжённостью 2,8 км.
При проведении испытаний использовались карьерные самосвалы БелАЗ для загрузки рудой бункера дробильной установки.
Руда подавалась на конвейер с поэтапным увеличением уровня нагрузки — от 20% до 100%, чтобы отрегулировать параметры всех агрегатов и оборудования, отладить систему автоматизации производственного комплекса.
Как отметил генеральный директор компании «Удоканская медь» Алексей Ящук, успешный запуск стал результатом труда огромного количества специалистов, прежде всего, строителей, пуско-наладчиков, технологов. «Мы вышли на финишную прямую, ведущую к вводу в эксплуатацию горно-металлургического комбината «Удокан», — сказал он.
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