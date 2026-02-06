Горно-металлургический комбинат «Удокан» достиг максимальных показателей производительности с момента запуска в сентябре 2023 г. Суммарный объем добычи руды в 2025 г. составил 19 млн т при среднем содержании меди 1,29%.

Ключевые факторы роста:

повышение производительности;

цифровизация и автоматизация процессов;

увеличение парка техники.

С сентября прошлого года на карьере внедрили Автоматизированную систему управления открытыми горными работами (АСУ ОГР), которая координирует 135 единиц техники, включая экскаваторы и буровые станки. Кроме того, в эксплуатацию ввели 8 новых 240-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ.

Сейчас «Удоканская медь» готовится к запуску гидрометаллургического завода, где будут выпускать катодную медь высшей пробы (99,99%). Мощность первой очереди ГМК составляет до 150 тыс. т меди в год, обеспечивая потребности российского рынка и стран Азии. Компания также ведет работу по трехкратному увеличению производственной мощности ГМК «Удокан». Это позволит предприятию выпускать до 550 тыс. т меди, и войти в пятерку крупнейших производителей меди в мире.